Представлен ноутбук GIGABYTE AERO X16 на Ryzen AI 9 465

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент тонких ноутбуков моделью AERO X16, которая базируется на 10-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 465 с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенной графическим адаптером Radeon 880M. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU с 12 ГБ памяти GDDR7 и TGP до 85 Вт, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем вместимостью до 4 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью 500 нит, 100% охватом цветовой палитры sRGB и сертификацией Pantone Validated и TÜV Rheinland Low Blue Light, корпусом толщиной 16,75 мм и массой 1,9 кг, системой охлаждения WINDFORCE Infinity с тепловой мощностью до 100 Вт, батареей ёмкостью 76 Втч, поддержкой 150-Вт зарядки, портами HDMI 2.1, USB4 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen1 и одним USB-A 2.0, USB-C 3.2 Gen2, гигабитным разъемом Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также клавиатурой Golden Curve с RGB-подсветкой. Цены на конфигурации и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.