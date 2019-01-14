Представлен ноутбук GIGABYTE Yoga C730 на базе Windows 10

На выставке CES 2019, компания GIGABYTE представила ноутбук Yoga C730 на базе Windows 10. Аппарат получил 15,6-дюймовый экран с разрешением 3840 на 2160 пикселей. В основе устройства лежит процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8 часов. Имеется дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев. Предусмотрены порты Thunderbolt 3 / USB Type-C, USB 3.0 (×2), адаптер Wi-Fi 802.11ac и HDMI. В продажу ноутбук выступит в апреле по цене от 1650 долларов.