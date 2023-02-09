Представлен ноутбук Gigabyte Aero 14 OLED

Компания Gigabyte представила ноутбук Aero 14 OLED, который предназначен для создателей визуального контента. Новинка характеризуется 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 600 True Balck, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 с сертификацией Pantone, 14-ядерным процессором Intel Core i7-13700H с тактовой частотой до 5 ГГц, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200, одним твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ памяти GDDR6 и TDP 45 Вт, двумя разъемами Thunderbolt 4 (USB Type-C с функцией зарядки), одним USB 3.2 Gen1 Type-A и одним HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя 2-Вт динамиками, веб-камерой с разрешением Full HD, клавиатурой с одноцветной подсветкой, аккумулятором ёмкостью 63 Втч, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

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