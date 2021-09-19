Представлен ноутбук Gigabyte U4

Компания Gigabyte представила ноутбук U4, который выделяется своей массой (990 граммов) и небольшими размерами (322:217:17,2 мм). Новинка характеризуется 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц, четырехъядерным чипом Intel Core i7-1195G7, 8 ГБ распаянной на плате ОЗУ и слотом DDR4, поддержкой двух твердотельных накопителей формата M.2, двумя разъемами USB 3.2, USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, интерфейсом HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, батареей ёмкостью 36 Втч и поддержкой быстрой зарядки. Цена и дата начала продаж лэптопа будут объявлены позже.