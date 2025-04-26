Представлен ноутбук HKC Jinghong 14 AI на Core Ultra 5 125H

Компания HKC объявила о выпуске ноутбука Jinghong 14 AI, основой которого выступил 14-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МТ/с, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 3-мм рамками, корпусом из алюминиево-магниевого сплава массой 1,09 кг и толщиной 15,9 мм, системой охлаждения с двумя вентиляторами, двумя тепловыми трубками и шумом менее 40 дБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 60 Втч, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) и двумя USB-C 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), а также 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук появится в продаже на дебютном китайском рынке 3 мая по эквивалентной цене в 700 долларов.