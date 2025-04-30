Представлен ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 2025 HUNTER

Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook Pro 16 2025 HUNTER, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5 225H (14 ядер, до 4,9 ГГц) и Core Ultra 9 285H (16 ядер, до 5,4 ГГц). Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 с максимальной мощностью 150 Вт, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3072:1920 точек, кадровой частотой 165 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и технологией защиты глаз Honor Oasis, корпусом массой 1,86 кг, батареей ёмкостью 75 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, одним интерфейсом HDMI 2.1, двумя портами USB-A и двумя USB-C. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке от 11500 юаней (около 129000 рублей).

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