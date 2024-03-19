Представлен ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 Hunter

Компания Honor представила в Китае ноутбук MagicBook Pro 16 Hunter, который отличается от стандартной модели наличием дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060. Новинка также характеризуется процессорами Intel Core Ultra, металлическим корпусом массой 1,79 кг и толщиной 17,9 мм, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 500 нит, временем отклика 3 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 75 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 200 Вт, сканером отпечатков пальцев, звуковой системой с шестью динамиками, до 32 ГБ оперативной памяти, интерфейсом HDMI 2.1, а также портами USB-A и USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Конфигурация с Intel Ultra 5-125H, 24 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ оценена в 1250 долларов, а с Ultra 7-155H и 32 ГБ/1 ТБ памяти – 1415 долларов.

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