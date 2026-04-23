Представлен ноутбук HONOR MagicBook X14 Plus 2026

Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X14 Plus 2026 и MagicBook X16 Plus 2026, которые базируются на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 5 325 с тактовой частотой 4,5 ГГц. Новинка также характеризуется 16- или 14-дюймовым экранами с разрешением 2560:1600 и 2880:1800 точек соответственно, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, пиковой яркостью до 430 нит и антибликовым покрытием, цельнометаллическими корпусами массой 1,64 кг и 1,29 кг, двумя портами USB-C и двумя USB-A, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом и батареей ёмкостью 80 Втч. Конфигурации на 16 ГБ/1 ТБ оценены в 950 и 880 долларов соответственно.