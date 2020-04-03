Представлен ноутбук HP Envy 17 с 4K-экраном

Компания HP объявила о начале приема предзаказов на обновленную версию ноутбука Envy 17, одной из главных особенностей которого является процессор Intel Core i7 десятого поколения. Новинка также получила 17,3-дюймовый экран с разрешением вплоть до 4K/UHD и полезной площадью передней крышки 86 %, видеокарту NVIDAI GeForce MX330, 32 ГБ оперативной памяти DDR4, модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, аудиосистему Bang & Olufsen, полноразмерную клавиатура с подсветкой, возможность установить два накопителя, интерфейсы USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0, аудиогнездо, SD-слот, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 55 Втч.