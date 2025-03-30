Представлен ноутбук HP Omen MAX 2025 на ore Ultra 9-275HX

Компания HP дала старт китайским продажам игрового ноутбука Omen MAX 2025, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9-275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, переменной кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A с пропускной способностью 10 Гбит/с, разъемом HDMI 2.1 и портом RJ-45. Цена ноутбука составляет эквивалент 2660 долларов.

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