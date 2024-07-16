Представлен ноутбук HP OmniBook Ultra на AMD Ryzen AI 300

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью OmniBook Ultra, которая основана на чипе AMD Ryzen AI 300. Последний может похвастаться ИИ-процессором (NPU) с производительностью 50 TOPS и мощным графическим адаптером Radeon 800M.

Ноутбук также оснастили до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 NVMe вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2240:1400 точек (формат 2,2K), максимальной яркостью 300 нит и 100% покрытием цветового пространства гаммы sRGB, корпусом массой 1,58 кг, батареей ёмкостью 68 Втч, 9-Мп камерой, четырьмя динамиками с поддержкой DTS:X Ultra, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 USB-C на 40 Гбит/с, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. OmniBook Ultra станет доступен для покупки в следующем месяце по цене от 1450 долларов.