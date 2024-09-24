Представлен ноутбук HP OmniBook X на Snapdragon X Plus

Компания HP пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью OmniBook X, которая основана на 10-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon X Plus с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Adreno X1. Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x 8448, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2240:1400 точек и пиковой яркостью 300 нит или 400 нит на выбор, корпусом массой 1,34 кг и толщиной 1,45 см, 5-Мп веб-камерой с защитной крышкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, 3,5-мм гнездом для наушников, гигабитным портом Ethernet, интерфейсом USB-C с поддержкой USB 4 (40 Гбит/с), разъемом USB-C (10 Гбит/с), портом USB-A, батареей ёмкостью 59 Втч и поддержкой 65-Вт зарядки. Ноутбук станет доступен для покупки в октябре по цене от 1800 долларов.

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