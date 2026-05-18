Представлен ноутбук HP Star Book Plus 14 на Core 5 320

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Book Plus 14, которая базируется на шестиядерном процессоре Intel Core 5 320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 59 Втч, комплектным 65-Вт адаптером питания GaN, 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой мультитач-управления и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом толщиной 13,7 мм и массой 1,3 кг, двумя портами USB Type‑C (до 10 Гбит/с) и двумя USB Type‑A (10 Гбит/с и 5 Гбит/с соответственно), интерфейсом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и поддержкой Wi‑Fi 6. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 880 долларов.

Lenovo готовится к релизу складного Go Fold…
Следующим игровым ноутбуком компании Lenovo может стать необычная складная модель под названием Legion Go…
ASUS выпустила ноутбуки на базе новых чипов Intel…
Сегодня компания ASUS Republic of Gamers официально анонсировала запуск ноутбуков ROG Strix G16 и Strix G…
Microsoft убирает ИИ-кнопки из Windows 11…
ИИ-помощник Microsoft Copilot вызвал негативную реакцию среди пользователей Windows 11 — настолько сильну…
В Windows 11 появится ещё больше ИИ-инструментов…
Microsoft продемонстрировала новые возможности искусственного интеллекта в операционной системе Windows 1…
Официально: ноутбук HONOR MagicBook 14 2026 готов к выходу …
Компания HONOR анонсировала в Китае ноутбуки HONOR MagicBook 14 2026 и MagicBook 16 2026, которые будут о…
Представлен ноутбук MSI Raider 18 Max на Core Ultra 9 290HX …
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Raider 18 Max, которая основана на 24-яде…
MacBook Neo спасёт лояльность аудитории к Apple…
Запуск MacBook Neo произошёл в очень удачный момент — покупателей может подтолкнуть к обновлению не тольк…
Представлен ноутбук Mechrevo Unbounded 14 2026 на Core Ultra…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14 2026, в основе которой лежит 8-яде…
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor