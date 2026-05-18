Представлен ноутбук HP Star Book Plus 14 на Core 5 320

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Book Plus 14, которая базируется на шестиядерном процессоре Intel Core 5 320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 59 Втч, комплектным 65-Вт адаптером питания GaN, 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой мультитач-управления и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом толщиной 13,7 мм и массой 1,3 кг, двумя портами USB Type‑C (до 10 Гбит/с) и двумя USB Type‑A (10 Гбит/с и 5 Гбит/с соответственно), интерфейсом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и поддержкой Wi‑Fi 6. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 880 долларов.