Представлен ноутбук MSI Raider 18 Max на Core Ultra 9 290HX Plus

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Raider 18 Max, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Новинка также характеризуется графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU с 24 ГБ памяти GDDR7 или RTX 5080 Laptop GPU с 16 ГБ GDDR7, до 128 ГБ ОЗУ DDR5 в двух слотах, слотами для SSD PCIe Gen5 x4 и PCIe Gen4 x4, 18-дюймовым экраном MiniLED с разрешением 3840:2400 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 1000, клавиатурой с RGB-подсветкой от SteelSeries, шестью динамиками, двумя интерфейсами Thunderbolt 5, веб-камерой с разрешением Full HD, батареей ёмкостью 99,9 Втч, 400-Вт зарядкой и предустановленной операционной системой Windows 11 Home или Pro. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.