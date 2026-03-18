Представлен ноутбук Mechrevo Unbounded 14 2026 на Core Ultra 5 226V

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14 2026, в основе которой лежит 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 226V с максимальной частотой 4,5 ГГц и TDP 17 Вт. Новинка также оснащена 16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X, SSD-накопителем объемом 1 ТБ, 14-дюймовы дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления изображения 120 Гц, 100% охватом цветовой гаммы sRGB и яркостью до 500 нит, цельнометаллическим корпусом из магния и алюминия массой 1,0 кг и толщиной 15,5 мм, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами, камерой с разрешением 1080p, клавиатурой с подсветкой, двумя интерфейсами USB-A 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя портами Thunderbolt 4, одним USB-A и одним HDMI 2.1, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 845 долларов.

