В Windows 11 появится ещё больше ИИ-инструментов

Microsoft продемонстрировала новые возможности искусственного интеллекта в операционной системе Windows 11. Новый интерфейс под названием «Ask Copilot» представляет собой опциональную функцию, которую можно включить вместо стандартного поиска Windows. После активации система подключается к сервисам Microsoft 365 и позволяет вызывать специальных агентов прямо с панели задач, вводя символ «@» — по аналогии с упоминанием человека в переписке. К примеру, один из таких агентов, Researcher, способен выполнять расширенные исследовательские задачи, работающие в фоновом режиме 10 минут и дольше, а ход выполнения отображается небольшими индикаторами на панели задач, похожими на отображение загрузки файлов.

Несмотря на то, что проект выглядит противоречащим недавним заявлениям компании о намерении сократить стратегию «искусственный интеллект повсюду», подобная интеграция изначально входила в долгосрочные планы Microsoft. Помимо изменений на панели задач, компания добавляет кнопку Copilot в Проводник, которая показывает сводки и релевантный контекст по синхронизированным общим документам без необходимости открывать отдельное приложение. Вместо того чтобы отправлять пользователей в самостоятельное приложение Copilot, Microsoft стремится встроить ИИ-помощника непосредственно в те элементы Windows, которыми люди пользуются ежедневно. Но понравится такой подход далеко не всем пользователям, особенно тем, кто устал от ИИ.