В Windows 11 появится ещё больше ИИ-инструментов

Несмотря на то, что проект выглядит противоречащим недавним заявлениям компании о намерении сократить стратегию «искусственный интеллект повсюду», подобная интеграция изначально входила в долгосрочные планы Microsoft. Помимо изменений на панели задач, компания добавляет кнопку Copilot в Проводник, которая показывает сводки и релевантный контекст по синхронизированным общим документам без необходимости открывать отдельное приложение. Вместо того чтобы отправлять пользователей в самостоятельное приложение Copilot, Microsoft стремится встроить ИИ-помощника непосредственно в те элементы Windows, которыми люди пользуются ежедневно. Но понравится такой подход далеко не всем пользователям, особенно тем, кто устал от ИИ.