Представлен ноутбук HP Star Book Pro 16 2024

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Book Pro 16 2024, которая уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке. Новинка оценена в 800 долларов за конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 5 125H и 16 ГБ оперативной памяти, 830 долларов за версию с чипом Core Ultra 7 155H и 16 ГБ ОЗУ, 970 долларов за вариант с 32 ГБ ОЗУ, а также 1250 долларов за старшую конфигурацию, которая может похвастаться дискретной видеокартой NVIDIA RTX 4050 Laptop с 6 ГБ памяти.

Ноутбук также характеризуется 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, максимальной яркостью 400 нит, 100% охватом цветовой палитры sRGB и частотой обновления 60/120 Гц, веб-камерой на 5 Мп, ИК-распознаванием лиц Windows Hello, корпусом массой 1,899 кг и толщиной 17,7 мм, батареей ёмкостью 68 Втч, а также интерфейсами USB-A, USB-C, 3,5 мм и HDMI 2.1.