Представлен ноутбук HP Star Book Ultra 14 на Core Ultra 9 288V

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели Star Book Ultra 14, которая построена на восьмиядерном чипе Intel Core Ultra 9 288V с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит, динамической контрастностью 1000000:1 и скоростью отклика 0,2 мс, шарниром с возможностью поворота крышки на 360 градусов, массой 1,349 кг, толщиной 14,9 мм, батареей ёмкостью 64 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним портом USB-C 3.2 Gen 2, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, а также четырьмя динамиками. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет 1790 долларов.