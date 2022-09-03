Представлен ноутбук Honor MagicBook 14

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели Honor MagicBook 14, которая уже доступна для покупки в Европе по цене от 1300 долларов. Новинка характеризуется алюминиевым корпусом толщиной 16,9 мм, массой 1,54 кг, процессором Intel Core двенадцатого поколения Alder Lake (Core i5-2500H), 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, вариантом с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей (формат 2K), яркостью 300 кд/м² и 100% охватом цветовой гаммы sRGB. 1,54 кг, аккумулятором ёмкостью 75 Втч, поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C и одним USB Type-A, разъемом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, дактилоскопом в кнопке включения и предустановленной ОС Windows 11.

Обнаружена причина, по которой MacBook Air M2 сильно греется…
MacBook Air M2 уже разбирали, обнаружив безвентиляторное решение для охлаждения, но ни одна из этих попыт…
Представлен ноутбук ASUS TUF Dash F15 на базе Intel Alder La…
Компания ASUS представила ноутбук ASUS TUF Dash F15 на базе Intel Alder Lake 12-го поколения и графикой N…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus 17 получил два дисплея…
Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук ThinkBook Plus 17, который был представлен два дня …
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 970i…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 970i, которая работает под управлением …
Стартовали продажи ноутбука System76 Lemur Pro для разработч…
System76 расширяет ассортимент ноутбуков представив новую модель для разработчиков программного обеспечен…
Представлены обновленные ноутбуки ASUS Vivobook Pro 15 и Pro…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями Vivobook Pro 15 OLED (K6502) и Vivobook Pro 16 OLE…
Представлены обновленные бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook B5…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip с …
iOS 16 выпустят уже 7 сентября…
Ожидается, что 7 сентября Apple проведет мероприятие, на котором объявит о своих будущих моделях iPhone 1…
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor