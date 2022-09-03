Представлен ноутбук Honor MagicBook 14

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели Honor MagicBook 14, которая уже доступна для покупки в Европе по цене от 1300 долларов. Новинка характеризуется алюминиевым корпусом толщиной 16,9 мм, массой 1,54 кг, процессором Intel Core двенадцатого поколения Alder Lake (Core i5-2500H), 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, вариантом с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей (формат 2K), яркостью 300 кд/м² и 100% охватом цветовой гаммы sRGB. 1,54 кг, аккумулятором ёмкостью 75 Втч, поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C и одним USB Type-A, разъемом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, дактилоскопом в кнопке включения и предустановленной ОС Windows 11.