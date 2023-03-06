Представлен ноутбук Honor MagicBook X 14 2023

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook X 14 2013 года выпуска, которая оценена в 534 доллара за конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Новинку оснастили чипами тринадцатого поколения Intel Core вплоть до 12-ядерного процессора i5-12450H, массой 1,4 кг, толщиной 16,5 мм, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек и соотношением сторон 16:10, батареей ёмкостью 60 Втч с автономностью до 8 часов, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi6 и Bluetooth 5.1.