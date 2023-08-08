Представлен ноутбук Honor MagicBook X 14 Ryzen Edition

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями Honor MagicBook X 14 Ryzen Edition и MagicBook X 16 Pro Ryzen Edition, в основе которых лежит 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen R7 7840HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M.

Новинки также характеризуются 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, максимальной яркостью 300 нит и 100% охватом цветовой палитры sRGB, массой и толщиной 1,4 кг/16,5 мм и 1,75 кг/17,9 мм соответственно, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, двумя слотами для SSD, дактилоскопом в кнопке питания, технологией OS Turbo, а также разъемами USB4, USB-A и HDMI. Ноутбуки оценены в Китае от 580 и от 610 долларов соответственно.

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