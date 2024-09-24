Представлен ноутбук Honor Notebook X16 2025 на Core i5-13420H

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью Notebook X16 2025, которая обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 500 и 540 долларов за конфигурации с твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ. Новинку также оснастили 16-дюймовым IPS-дисплеем с пиковой яркостью 300 нит и сертификацией для защиты глаз TUV Rheinland, 8-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц и TDP от 35 до 45 Вт, 16 ГБ оперативной памяти, серым корпусом толщиной 17,9 мм и массой 1,68 кг, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками, портами USB-A 3.2 Gen1 и USB-A 3.2 Gen2, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом HDMI и полнофункциональным разъемом USB-C. Когда ноутбук появится в глобальной продаже, пока не сообщается.

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