Представлен ноутбук Huawei MateBook 14 2021 Ryzen Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 14 2021 Ryzen Edition, основанной на процессорах AMD. Новинку оснастили 14-дюймовым экраном 2K FullView с поддержкой сенсорного ввода, разрешением 2160:1440 пикселей, соотношением сторон 3:2 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, шестиядерным чипом Ryzen 5 5500U и восьмиядерным Ryzen 7 5700U, которые могут похвастаться поддержкой многопоточности, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ, разъемами USB 3.2 Gen1, HDMI, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом для наушников, алюминиевым корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,49 кг, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами Shark Fin и аккумулятором ёмкостью 56 Втч. Цена на ноутбук стартует с 940 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei MateBook 14 2021 Ryzen Edition
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