Представлен ноутбук Huawei MateBook 16 (2022)

Сегодня был представлен новый ноутбук Huawei MateBook 16 (2022) с дисплеем 2,5K. Ноутбук представляет собой обновленную версию Huawei MateBook 16, которая была выпущена в Китае в мае 2021 года.

Новый Huawei MateBook 16 работает под управлением Windows 11 и оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K (2520x1680 пикселей) с плотностью пикселей 189 пикселей на дюйм и максимальной яркостью 300 нит. Соотношение экрана к корпусу ноутбука составляет 90 процентов, а угол обзора дисплея составляет 178 градусов. Huawei MateBook 16 (2022) оснащен процессорами AMD Ryzen 7 5800H или AMD Ryzen 5 5600H, а также графикой AMD Radeon и 16 ГБ оперативной памяти. Huawei MateBook 16 оснащен твердотельным накопителем на 512 ГБ. Он поставляется с веб-камерой HD 720p, двумя динамиками и двумя микрофонами. Варианты подключения на ноутбуке включают Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1, два порта USB Type-C, два порта USB Type-A, порт HDMI и аудиоразъем 3,5 мм. Huawei MateBook 16 оснащен аккумулятором емкостью 84 Втч, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и датчиком отпечатков пальцев на кнопке питания. Ноутбук имеет размеры 351 х 254,9 х 17,8 мм и весит около 1,99 кг.
Комментарии и отзывы Huawei MateBook 16 (2022)
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