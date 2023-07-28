Представлен ноутбук Huawei MateBook D 14 BE

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook D 14 BE, которая основана на 6-ядерном 8-поточном процессоре Intel Core i3-1215U с тактовой частотой до 4,4 ГГц (Intel Alder Lake-U).

Новинка также оснащается 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, максимальной яркостью 250 нит, контрастностью 800:1 и 45% охватом цветовой палитры NTSC, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, возможностью расширить ОЗУ до 40 ГБ и установить два накопителя M.2 по 4 ТБ каждый, тремя разъемами USB-A и одним USB-C, интерфейсом HDMI, портом Ethernet и 3,5-мм аудиогнездом, алюминиевым корпусом толщиной 17,2 мм, массой 1,39 кг, батареей ёмкостью 42 Втч и поддержкой 65-Вт зарядки. Цена ноутбука составляет 550 долларов.