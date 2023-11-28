Представлен ноутбук Huawei MateBook D 16 2024

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook D 16 2024, которая основана на чипах Intel Core тринадцатого поколения. Новинку оснастили 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит, 100% охватом цветового пространства sRGB и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, чипами Core i5-13420H, i5-13500H, i7-13700H или i9-13900H, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, твердотельным накопителем M.2 2280 вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 70 Втч и поддержкой 65-Вт зарядки. Версия с процессором Core i5-13420H появится в продаже 12 декабря по цене в 650 долларов. Остальные конфигурации обойдутся в 705, 845 и 915 долларов соответственно. Они станут доступны для покупки позднее.