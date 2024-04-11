Представлен ноутбук Huawei MateBook X Pro на Intel Core Ultra

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook X Pro, которая может похвастаться корпусом из магниевого сплава авиационного класса толщиной 13,5 мм и массой 980 граммов. Новинка также характеризуется 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120:2080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, чипами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 9, до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и Core Ultra 7 оценена в 1575 долларов, с 32 ГБ, 1 ТБ и Core Ultra 7 – 1725 долларов, а версия с 32 ГБ, 2 ТБ и процессором Core Ultra 9 обойдется в 2070 долларов.