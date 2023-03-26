Представлен ноутбук Huawei Qingyun G540

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью Qingyun G540, которая предназначена для бизнес-пользователей. Новинку оснастили корпусом из алюминиевого сплава толщиной 17,2 мм и массой 1,39 кг, откидывающейся на 180° крышкой, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и 100% охватом цветовой палитры sRGB, чипами Intel Core двенадцатого поколения вплоть до Core i7-1260P, до 48 ГБ ОЗУ DDR4-3200Ю, твердотельным накопителем до 4 ТБ, двумя 2-Вт динамиками, батареей ёмкостью 56 Вт, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 и одним USB 2.0, портом HDMI 1.4, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, портом RJ-45 адаптера Gigabit Ethernet и комплектной зарядкой на 65 Вт.