Представлен ноутбук HyperX OMEN 15 с GeForce RTX 5070

Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью HyperX OMEN 15, которая основана на чипах Intel Core Ultra 7 356H и Ultra 9 386H, а также AMD Ryzen 7 8745HX в зависимости от конфигурации. Новинку также оснастили дискретным графическим NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с 8 ГБ памяти GDDR7, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 вместимостью 1 ТБ, 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 180 Гц, временем отклика 3 мс, максимальной яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и антибликовым покрытием, топовой версией с OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, яркость 1100 нит в режиме HDR и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, полноразмерной клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой, стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra, батареей ёмкостью 70 Втч, а также комплектной зарядкой мощностью 200 или 280 Вт. Ноутбук уже доступен для покупки на дебютном американском рынке по цене от 2100 до 2800 в зависимости от конфигурации.

Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B3 G1 на Core Ultra Seri…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook B3 G1, которая вышла в размерах на 14 и …
Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, который был представ…
Apple случайно слила MacBook Neo…
Во время сегодняшней презентации новых продуктов компании Apple на странице соответствия нормативным треб…
Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Xiaoxin 14 360 2026 A…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров Xiaoxin 14 360 2026 AI Yuanqi Edition, кото…
Framework вновь подняла цены на свои ноутбуки…
Четвёртый месяц подряд компания Framework повышает цены на оперативную память и накопители для своих моду…
Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Air 16 Core Edition 2026…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Air 16 Core Edition 2026, основанной на чип…
Microsoft выпустила важнейший патч Windows 11…
Компания Microsoft неожиданно начала внедрять функции, которых давно ждали пользователи — в свежей тестов…
Xiaomi Book Pro 14 появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу ноутбук Book Pro 14, который был представлен несколько дней назад в К…
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor