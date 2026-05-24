Представлен ноутбук HyperX OMEN 15 с GeForce RTX 5070

Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью HyperX OMEN 15, которая основана на чипах Intel Core Ultra 7 356H и Ultra 9 386H, а также AMD Ryzen 7 8745HX в зависимости от конфигурации. Новинку также оснастили дискретным графическим NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с 8 ГБ памяти GDDR7, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 вместимостью 1 ТБ, 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 180 Гц, временем отклика 3 мс, максимальной яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и антибликовым покрытием, топовой версией с OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, яркость 1100 нит в режиме HDR и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, полноразмерной клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой, стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra, батареей ёмкостью 70 Втч, а также комплектной зарядкой мощностью 200 или 280 Вт. Ноутбук уже доступен для покупки на дебютном американском рынке по цене от 2100 до 2800 в зависимости от конфигурации.