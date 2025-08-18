Представлен ноутбук Infinix XBOOK B15 на AMD Ryzen 7 5825U

Компания Infinix объявила о выпуске на индийский рынок ноутбука XBOOK B15, который основан на 8-ядерном чипе AMD Ryzen 7 5825U и 6-ядерном Ryzen 5 5500U в зависимости от конфигурации. Новинка также характеризуется 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 точек и соотношением сторон 16:9, 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR4, твердотельным накопителем NVMe PCIe 3.0 вместимостью 512 ГБ, возможностью расширения оперативной памяти до 64 ГБ и SSD до 2 ТБ хранилища, батареей ёмкостью 50 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки через интерфейс USB Type-C, алюминиевым корпусом массой 1,59 кг и толщиной 17,65 мм, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, веб-камерой 1080p, клавиатурой с подсветкой, поддержкой DTS-аудио, двумя разъемами USB Type-C, портами USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, интерфейсом HDMI 1.4, портом RJ-45 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука стартует от 355 долларов.