Представлен ноутбук Infinix XBOOK B15 на AMD Ryzen 7 5825U

Компания Infinix объявила о выпуске на индийский рынок ноутбука XBOOK B15, который основан на 8-ядерном чипе AMD Ryzen 7 5825U и 6-ядерном Ryzen 5 5500U в зависимости от конфигурации. Новинка также характеризуется 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 точек и соотношением сторон 16:9, 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR4, твердотельным накопителем NVMe PCIe 3.0 вместимостью 512 ГБ, возможностью расширения оперативной памяти до 64 ГБ и SSD до 2 ТБ хранилища, батареей ёмкостью 50 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки через интерфейс USB Type-C, алюминиевым корпусом массой 1,59 кг и толщиной 17,65 мм, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, веб-камерой 1080p, клавиатурой с подсветкой, поддержкой DTS-аудио, двумя разъемами USB Type-C, портами USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, интерфейсом HDMI 1.4, портом RJ-45 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука стартует от 355 долларов.

Ноутбуки ASUS ExpertBook P3 получили процессор Ryzen AI 7 35…
Компания ASUS объявила о выпуске серии ноутбуков ExpertBook P3, которая состоит из двух моделей с 14- и 1…
В России появились доступные ноутбуки Acer Aspire Lite…
На российском рынке появились в продаже доступные по цене ноутбуки Acer Aspire Lite. Современный дизайн и…
Представлен ноутбук Machenike Sugon 16S Ultra с Core Ultra 7…
Компания Machenike пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Sugon 16S Ultra, которая основана на 2…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 2…
Тестируемый сегодня ноутбук GIGABYTE GAMING A16 GA63H сочетает в себе производительность и передовые техн…
Представлен ноутбук Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025, которая основан…
Представлен ноутбук Colorful iGame M16 Origo Enjoy Edition…
Компания Colorful объявила о выпуске ноутбука iGame M16 Origo Enjoy Edition, который основан на 14-ядерно…
Elgato выпустила цветные версии своей периферии…
Компания Elgato выпустила новую коллекцию под названием Dreamscape, в которую вошли обновлённые версии её…
Представлен ноутбук HP OmniBook 5 14 на чипе Snapdragon…
Компания HP объявила о выпуске ноутбука OmniBook 5 14, который основан на восьмиядерном процессоре Qualco…
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor