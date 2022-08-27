Представлен ноутбук LG Gram 17 (2022)

Компания LG представила ноутбук Gram 17 (2022), который может похвастаться прочностью согласно стандарту MIL-STD-810. Новинка также характеризуется матовым 17-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 1200:1, 12-ядерным процессором Intel Core i5-1240P с тактовой частотой до 4,4 ГГц и графикой Intel Iris Xe, предустановленной ОС Windows 11 Home, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0, слотом для SSD, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6E (2,4, 5 и 6 ГГц), адаптером Bluetooth 5.1, двумя 1,5-Вт стереодинамики, клавиатурой с подсветкой, интерфейсами USB Gen3x2 Type-C и USB 3.2 Gen2x1, интерфейсом HDMI, 3,5-мм разъемом и аккумулятором ёмкостью 80 Втч. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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