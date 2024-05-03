Представлен ноутбук Lenovo IdeaPad 15s

Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих ноутбуков моделью IdeaPad 15s, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 430 долларов. Новинку оснастили 6-ядерным 12-поточным чипом AMD Ryzen 5 7430U с тактовой частотой до 4,3 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), батареей ёмкостью 47 Втч, автономностью 13,3 часа при воспроизведении видео, интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI и USB 3.2 Gen 1, ридером карт памяти SD, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом массой 1,6 кг и толщиной 17,9 мм.