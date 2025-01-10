Представлен ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5i 16 Gen 10

Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер IdeaPad Pro 5i 16 Gen 10, который появится в продаже в июле по цене от 1500 долларов. Новинка получила процессоры Intel Core Ultra 9 серии H с TDP до 135 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8300, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ, 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1100 нит и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, два разъема Thunderbolt 4, ридер карт памяти SD, порт HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездо, два интерфейса USB-A 3.2 Gen 1, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7, корпус массой 1,99 кг, батарею ёмкостью 84 Втч, поддержку 100-Вт зарядки через интерфейс USB-C и комплектную 170-Вт зарядку.