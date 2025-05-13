Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Pro 14 Ryzen 2025 на Ryzen 7 H 255

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Pro 14 Ryzen 2025, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 7 H 255. Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, SSD-накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, глубиной цвета 10 бит, 100% покрытием цветового пространства sRGB и яркостью 400 нит, веб-камерой разрешением 1080p, корпусом из алюминиевого сплава массой 1,45 кг и толщиной 16,9 мм, портом OCulink, через который можно подключить внешнюю видеокарту, интерфейс HDMI, разъемами USB-C и USB-A, а также батареей ёмкостью 80 Втч. Ноутбук оценен на дебютном рынке Китая в 4200 юаней или около 47 тысяч рублей.