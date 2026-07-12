Представлен ноутбук Lenovo Legion 7 16AGP11 с RTX 5070 Laptop

Компания Lenovo выпустила в продажу новую конфигурацию ноутбука Legion 7 16AGP11, которая может похвастаться дискретным графическим адаптером GeForce RTX 5070 Laptop с 12 ГБ памяти. Новинка также характеризуется 12-ядерным 24-поточным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц и встроенной графикой Radeon 890M, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц, поддержкой VRR, временем отклика 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией VESA TrueBlack 1000, корпусом массой 1,85 кг, четырьмя 2-Вт динамиками Harman, 5-Мп веб-камерой, двумя портами USB Type-C с поддержкой 140-Вт зарядки, поддержкой Wi-Fi 7 и аккумулятором ёмкостью 84 Втч.

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