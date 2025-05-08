Представлен ноутбук Lenovo Legion 9i на Core Ultra 9 275HX

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков флагманской моделью Legion 9i Gen 10, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой от 2,7 до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили 18-дюймовым экраном, который работает в режиме 2D с разрешением 4K и кадровой частотой 240 Гц или Full HD с частотой обновления 440 Гц, а также 3D-режимом в разрешении Full HD, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090, до 192 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью до 8 ТБ, двумя портами Thunderbolt 5 и четырьмя USB 3.2 Gen 2 (три Type-A и один Type-C), интерфейсом HDMI 2.1, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 5-Мп веб-камерой, 400-Вт блоком питания, батареей ёмкостью 99,99 Втч и крышкой из углеродного волокна. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.