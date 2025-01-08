Представлен ноутбук Lenovo Legion Pro 7i 16 Gen 10 на Core Ultra 9 275HX

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Pro 7i 16 Gen 10, которая основана на новых чипах Intel вплоть до Core Ultra 9 275HX и видеокартах NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5090 Laptop.

Новинка также оснащается до 64 ГБ ОЗУ DDR5-6400, твердотельным накопителем PCIe 5.0 NVMe вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, контрастностью 1000000:1, кадровой частотой 240 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, клавиатурой с RGB-подсветкой, батареей ёмкостью до 99,99 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также более легким и тонким в сравнении с предыдущим поколением цельнометаллическим корпусом. Ноутбук появится в продаже в марте по цене от 2400 долларов.