Представлен ноутбук Lenovo Legion R7000 2025 с Ryzen 7 H 255

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков новой конфигурации модели Legion R7000 2025, которая оснащается 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 H 255 и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5050.

Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, системой охлаждения с двумя вентиляторами, клавиатурой Lenovo TrueStrike 2.0 с ходом клавиш 1,6 мм, портом HDMI 2.1, полнофункциональным интерфейсом USB-C, разъемом USB-A, портом RJ45 (LAN), 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 60 Втч и комплектной 245-Вт зарядкой. Версия оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 1040 долларов.
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