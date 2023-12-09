Представлен ноутбук Lenovo Legion R7000 на Ryzen 7 7840H

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion R7000, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 7840H c тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA Geforce RTX 4060 с 8 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 300 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB, поддержкой 100-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и клавиатурой TrueStrike. Lenovo Legion R7000 станет доступен для покупки 11 декабря по цене от 905 долларов.