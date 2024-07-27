Представлен ноутбук Lenovo Legion R7000 на Ryzen 7 8745H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели Legion R7000, которая основана на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 8745H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и без ИИ-движка XDNA. Новинка также оснащается графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 и RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, системой охлаждения из четырех тепловых трубок и двух вентиляторов, а также интерфейсом USB-C с поддержкой 140-Вт зарядки. Ноутбук появится в китайской продаже 1 августа по цене эквивалентной 925 и 965 долларам в зависимости от видеокарты.

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