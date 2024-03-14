Ноутбук Lenovo Legion R7000P на Ryzen 7 8845H оценили в $1165

Компания Lenovo представила геймерский ноутбук Lenovo Legion R7000P, который основан 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8845H с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, поддержкой Dynamic Boost 2.0 и мощностью до 140 Вт, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 350 нит и 100-процентным покрытием цветовой гаммы sRGB, батареей ёмкостью 80 Втч, поддержкой 140-Вт зарядки, интерфейсом HDMI 2.1, гигабитным сетевым портом RJ45, портами USB3.2 Gen 2 и 3,5-мм гнездом для наушников. В Китае ноутбук уже доступен для предзаказа по цене в 1165 долларов.