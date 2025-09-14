Представлен ноутбук Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme Edition

Компания Lenovo объявила о выпуске на китайский рынок игрового ноутбука Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme Edition, который базируется на чипах AMD вплоть до 16-ядерного Ryzen 9 9955HX3D с тактовой частотой 5,4 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti или RTX 5080, системой охлаждения Qiankun Ultra с отводом тепла при нагрузке до 275 Вт, 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,08 мс, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1100 нит и сертификациями VESA DisplayHDR True Black 1000 и Dolby Vision, 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600, накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, сетевым интерфейсом 2,5GbE и адаптером Wi-Fi 7 с частотой 320 МГц. Топовая конфигурация с Ryzen 9 9955HX3D и RTX 5080 оценена в эквивалент 3100 долларов. Версия с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti обойдётся в 2245 долларов.

