Представлен ноутбук Lenovo Legion R9000X 2023

Компания Lenovo представила геймерский ноутбук Legion R9000X 2023, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen R7 7840H с тактовой частотой от 3,8 ГГц до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и максимальной яркостью 430 нит, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти, от 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ в базе, батареей ёмкостью 99,99 Втч, интерфейсом USB-C с поддержкой 140-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, толщиной 17,6 мм и массой 2,1 кг. Цена ноутбука составляет 1540 долларов.