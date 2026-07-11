Представлен ноутбук Lenovo Legion R9000X 2026

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion R9000X 2026, который базируется на 12-ядерном 24-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 392 с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенной графикой Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками. Новинка также характеризуется системой охлаждения с двумя 10-мм тепловыми трубками для работы с энергопотреблением до 120 Вт, 15,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек (формат 2.5K), кадровой частотой 165 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и заводской калибровкой X-Rite с цветопередачей DeltaE < 1, 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X-8000, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ и дополнительным слотом M.2, поддержкой Wi-Fi 7, четырьмя динамиками, кардридером SD 4.0, двумя портами USB-A 10 Гбит/с, тремя интерфейсами USB-C (два USB4 и один USB-C 10 Гбит/с), разъемом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, а также корпусом толщиной 15,5 мм и массой 1,55 кг. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 3100 долларов.