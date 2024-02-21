Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000K 2024 с Core i9-14900HX

Компания Lenovo представила геймерский ноутбук Legion Y9000K 2024, который появится в китайской продаже уже 28 февраля по цене в 4170 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с подсветкой Mini LED, разрешением 3200:2000 пикселей, 100-процентным покрытием цветовой палитры Adobe RGB, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, аккумулятором ёмкостью 99,9 Втч, адаптером питания мощностью 330 Вт, интерфейсами USB-C и HDMI 2.1, слотом для карты памяти SD, портом Thunderbolt 4, а также корпусом с толщиной 18,99-22,7 мм и массой 2,56 кг.