Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000K 2024 с Core i9-14900HX

Компания Lenovo представила геймерский ноутбук Legion Y9000K 2024, который появится в китайской продаже уже 28 февраля по цене в 4170 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с подсветкой Mini LED, разрешением 3200:2000 пикселей, 100-процентным покрытием цветовой палитры Adobe RGB, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, аккумулятором ёмкостью 99,9 Втч, адаптером питания мощностью 330 Вт, интерфейсами USB-C и HDMI 2.1, слотом для карты памяти SD, портом Thunderbolt 4, а также корпусом с толщиной 18,99-22,7 мм и массой 2,56 кг.

ASUS ROG Zephyrus G14 засветился в бенчмарках…
Новый геймерский ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14, оснащённый новейшим процессором AMD Ryzen 9 8945HS, был з…
Ноутбук Honor MagicBook X 16 2024 оценили в 63 тысячи рублей…
Компания Honor выпустила в российскую продажу ноутбук MagicBook X 16 2024, который оценен от 63 до 80 тыс…
Представлен ноутбук Acer Swift X 14 SFX14-72G …
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift X 14 (SFX14-72G), которая основана на новеньк…
Представлен ноутбук Tecno Megabook K16 …
Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков моделью Megabook K16, которая уже доступна для покупки на …
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook CX54 Chromebook Plus, которая основана н…
Ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304 построен на CPU Intel …
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных и легких ноутбуков моделью Zenbook S 13 OLED (UX5304), цен…
Представлен ноутбук ASUS Fearless Pro 15 2024…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Fearless Pro 15 2024 года, которая обойдется в 1180…
Новый ASUS Vivobook S 14 OLED основан на CPU Core Ultra 9 18…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новой моделью Vivobook S 14 OLED, основанной на аппаратной …
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor