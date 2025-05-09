Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000P Extreme Edition на Core Ultra 9 275HX

Компания Lenovo объявила о выпуске геймерского ноутбука Legion Y9000P Extreme Edition, который основан на 24-ядерном чипе Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой от 2700 МГц до 5400 МГц. Новинку также оснастили дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, до 64 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 1100 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, улучшенной системой охлаждения Ultra Cooling, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и портом 2.5G Ethernet. Базовая конфигурация с графикой RTX 5070 Ti, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ стоит на дебютном китайском рынке 17 тысяч юаней или около 190 тысяч рублей.