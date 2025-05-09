Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000P Extreme Edition на Core Ultra 9 275HX

Компания Lenovo объявила о выпуске геймерского ноутбука Legion Y9000P Extreme Edition, который основан на 24-ядерном чипе Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой от 2700 МГц до 5400 МГц. Новинку также оснастили дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, до 64 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 1100 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, улучшенной системой охлаждения Ultra Cooling, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и портом 2.5G Ethernet. Базовая конфигурация с графикой RTX 5070 Ti, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ стоит на дебютном китайском рынке 17 тысяч юаней или около 190 тысяч рублей.

Ноутбуки Lenovo Xiaoxin Pro 2025 готовы к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже 18 февраля будут официально представлены ноутбуки серии Xiaoxin Pro 14 …
Razer прекратила продажи ноутбуков в США…
После введения высоких тарифов на импорт из ряда стран, многие производители техники приостановили продаж…
Apple выпустила новые MacBook Air на урезанных чипах М4…
За 999 долларов, что является стартовой ценой новой серии ноутбуков MacBook Air на базе M4, ноутбук предл…
Представлен ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkPad T14s 2-in-1, главной особенностью которого является …
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI получил Ryzen AI 9 365…
Компания Acer объявила о выпуске игрового ноутбука Nitro V 16S AI, который основан на 10-ядерном процессо…
Huawei представила платформу HarmonyOS PC…
Компания Huawei продолжает уверенно избавляться от зависимости от западных технологий, о чём производител…
MacBook Air скоро получит новый процессор…
Apple представила новую линейку MacBook Air с чипом M4 (в версиях 13 и 15 дюймов) в начале этого месяца, …
Представлен ноутбук HP Omen MAX 2025 на ore Ultra 9-275HX…
Компания HP дала старт китайским продажам игрового ноутбука Omen MAX 2025, которая основана на 24-ядерн…
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor