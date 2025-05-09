Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000X с Core Ultra 9 275HX

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion Y9000X, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой от 2,7 Гц до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5070 с мощностью до 115 Вт, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и точностью цветопередачи Delta E <1, 32 ГБ ОЗУ DDR5-6400, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Ноутбук станет доступен для покупки на дебютном китайском рынке 31 мая по цене в 13 тысяч юаней или около 145 тысяч рублей.

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