Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14 2023

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14 и ThinkBook 16 2023 Ryzen Edition, которые появятся в китайской продаже 30 августа по цене от 580 долларов. Новинки характеризуются 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 7530U и 8-ядерным AMD Ryzen 7 7730U, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем объемом 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2240:1400 пикселей и 100% охватом цветового пространства sRGB у младшей модели и 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей у старшей, металлическим корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810, сетевым портом, слотом для карт памяти SD, а также разъемами HDMI, USB-A и USB-C.