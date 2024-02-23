Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ 2024

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+, которые основаны на 8-ядерном чипе AMD Ryzen 7 8845H с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 780M.

Новинки также оснастили батареями ёмкостью 85 Втч, интерфейсами USB4, HDMI и RJ-45, оперативной памятью стандарта LPDDR5Х и двумя слотами M.2 2280 для твердотельных накопителей. Младшая модель получила варианты с разрешением 2,5К или 3К и частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, соответственно, а вот старшая получила дисплей на 2,5К и кадровой частотой 120 Гц. ThinkBook 14+ с 16 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и дисплеем на 2,5K/90 Гц оценен в 695 долларов, с тем же объемом памяти, но экраном 3K/120 Гц – 735 долларов, а конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и лучшим дисплеем обойдется в 780 долларов. Модель ThinkBook 16+ оценена в 750 и 790 долларов соответственно.
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