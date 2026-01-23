Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ 2026 на Ryzen 7 H 255

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 14+ 2026, которая основана на восьмиядерном чипе AMD Ryzen 7 H 255 с тактовой частотой до 4,95 ГГц. Новинку также оснастили до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем вместительностью 1 ТБ, 14,5-дюймовым экраном с разрешением 3072:1920 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, ИК-камерой 1080p, клавиатурой с подсветкой и ходом клавиш 1,5 мм, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, 140-Вт зарядкой с разъемом USB-C, батареей ёмкостью 99,9 Втч, интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, USB4, USB-A и HDMI 2.1, ридером карт SD, разъёмом расширения для видеокарты TGX, портом RJ-45, 3,5-мм гнездом для наушников и корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,5 кг. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 860 долларов.