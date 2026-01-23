Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ 2026 на Ryzen 7 H 255

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 14+ 2026, которая основана на восьмиядерном чипе AMD Ryzen 7 H 255 с тактовой частотой до 4,95 ГГц. Новинку также оснастили до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем вместительностью 1 ТБ, 14,5-дюймовым экраном с разрешением 3072:1920 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, ИК-камерой 1080p, клавиатурой с подсветкой и ходом клавиш 1,5 мм, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, 140-Вт зарядкой с разъемом USB-C, батареей ёмкостью 99,9 Втч, интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, USB4, USB-A и HDMI 2.1, ридером карт SD, разъёмом расширения для видеокарты TGX, портом RJ-45, 3,5-мм гнездом для наушников и корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,5 кг. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 860 долларов.

Новый MacBook Pro нагревается до 99 градусов…
Переход Apple на собственные процессоры позволил ноутбукам вроде M5 MacBook Pro избавиться от проблем, ха…
Apple готовит доступный MacBook на устаревшем чипе…
Линейка ноутбуков MacBook Air в будущем может уступить место более доступному MacBook, который будет осна…
Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus…
Компания Dell представила ноутбук Pro Max 18 Plus, главной особенностью которого стала поддержка оператив…
Qualcomm Snapdragon X2 Plus оказался очень слабым…
За анонсами Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite практически сразу последовал релиз процессо…
Framework повышает цену на ноутбуки на 50%…
Framework опубликовала официальный пост, в котором предупредила — вскоре компания поднимет стоимость конф…
Представлен ноутбук Lenovo Ruitian 14 2026 Core Edition …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Ruitian 14 2026 Core Edition, которая основана на…
Представлен полумодульный ноутбук Schenker Element 16…
Компания Schenker пополнила ассортимент ноутбуков моделью Element 16, главной особенностью которой являет…
Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook P3 G2…
Компания ASUS объявила о выпуске ноутбуков ExpertBook P3 G2 (PM3406CHA) и ExpertBook P3 G2 (PM3606CHA) с …
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor